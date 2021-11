Enel oferece desconto de até 50% para clientes com contas atrasadas

A Enel Distribuição São Paulo lançou o Quita Fácil, que oferece condições especiais de negociação de dívidas para os seus clientes, como desconto de até 50% e parcelamentos. Ação vai até o dia 31 de dezembro.

Clientes com débitos vencidos há mais de 180 dias poderão ter desconto de 50% sobre a dívida original vencida há mais de 180 dias, com a possibilidade de ainda parcelar em seis vezes.

Para aqueles clientes com débitos vencidos há menos de 180 dias, a Enel também facilitará a negociação com parcelamento em até 12 vezes – uma entrada de 10% mais 11 parcelas – e não haverá cobrança de juros. O desconto oferecido pela companhia não inclui os valores cobrados de juros, multa e atualização monetária.

Os clientes podem realizar a negociação sem sair de casa, pelo Portal de Negociação, disponível no site da empresa, pelo aplicativo Enel São Paulo ou pelo Call Center (0800 72 72 120). Também é possível realizar a negociação pessoalmente, em qualquer loja de atendimento da Enel em Osasco, Barueri e região.

A iniciativa tem como objetivo estimular a regularização daqueles que estão inadimplentes junto à empresa, além de facilitar essa negociação com descontos, redução de juros e diversas opções de parcelamento. Todas as condições podem ser consultadas no site da Enel.