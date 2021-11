Vagas abertas de pedreiro, serralheiro, auxiliar de manutenção e mais em Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira está com 13 vagas de emprego abertas em diversas áreas. Há oportunidades para pedreiro, mecânico de manutenção, mecânica de ar condicionado e serralheiro.

publicidade

Há uma vaga de mecânico de manutenção e quatro vagas para pedreiro, destinadas a candidatos do sexo masculino, com ensino médio completo, experiência comprovada de no mínimo um ano.

Outras duas vagas são para serralheiro, disponíveis para homens com ensino médio completo, experiência em fabricação de proteções e experiência comprovada de 3 anos.

publicidade

Para o cargo de auxiliar de manutenção, há quatro vagas. Exige-se ter ensino médio completo, experiência comprovada de no mínimo 6 meses, e ser morador de Jandira.

Outras duas vagas são para mecânico de ar condicionado, para candidatos com experiência na área, curso de mecânico de ar condicionado, NR10, e NR35, além de CNH categoria B.

publicidade

Os interessados nas vagas de emprego devem comparecer à Casa do Trabalhador de Jandira (Rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

LEONARDO// Multinacional montadora de helicópteros se instala em Itapevi