Ministro Gilmar Mendes participa de seminário com prefeitos do Cioeste em Alphaville

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, participou, na tarde desta sexta-feira (26), de um seminário promovido pelo Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), em Alphaville, Barueri.

Evento aconteceu no Green Valley Office Park, com o objetivo de discutir os aspectos atuais sobre o papel dos municípios no sistema constitucional brasileiro e questões relacionadas às competências legislativas e administrativas municipais. Participaram do seminário prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, servidores públicos de Osasco, Barueri e região.

Ao final do seminário, o ministro Gilmar Mendes autografou o livro Manual Didático de Direito Constitucional, de sua autoria e do mestre em Constituição e Sociedade, Dr. João Trindade Cavalcante Filho, que também esteve no evento.

O prefeito Rogério Lins (podemos), é o atual presidente do Cioeste, que é composto pelos seguintes municípios: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Cajamar, Araçariguama e Vargem Grande Paulista.

