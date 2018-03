“Prêmio Mulher em Destaque” é lançado em Barueri

A Secretaria da Mulher, em parceria com o Conselho da Mulher de Barueri, lança o Prêmio Mulher em Destaque de Barueri em março.

Publicidade

O objetivo da honraria é reconhecer e homenagear mulheres que se destacam em sua atuação pessoal e profissional, tornando-se merecedoras do especial destaque.

O Prêmio Mulher Destaque de Barueri será individual e reconhecido nas seguintes categorias: cultura, esportes, literatura, voluntariado ou ação social, imprensa e comunicação, empreendedorismo e empresa, além de duas menções honrosas nas categorias “Mulher Inspiração” e “Mulher mais Idosa de Barueri”.

No caso de dúvidas entre em contato através do e-mail [email protected] O regulamento completo sobre o prêmio, formulário e ficha de inscrição ficarão disponibilizados no portal de Barueri.