Prêmios do concurso Professor Inovador de Osasco são entregues em noite de emoção e reconhecimento

Foi realizada no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, a cerimônia de premiação do Concurso Professor Inovador, na noite de terça-feira (28). A iniciativa visa reconhecer e premiar o trabalho de professores de escolas públicas municipais e da Educação de Jovens e adultos (EJA/MOVA) que contribuem para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula.

Nesta edição, foram premiados 30 professores, sendo cinco da Educação Infantil, cinco do Ensino Fundamental, cinco da Educação de Jovens e Adultos (EJA/MOVA), e outros 15 de todas as modalidades. O valor total das premiações é de R$ 246 mil.

Participaram da cerimônia, o prefeito Rogério Lins, a vice Ana Maria Rossi, o secretário de Educação, Cláudio Piteri, o adjunto José Toste Borges, a secretária executiva de gestão escolar Izilda Orlando, o secretário de Governo Sérgio Di Nizo, vereadores e um representante do deputado estadual Gerson Pessoa.

“Hoje é um dia especial, dia de agradecer a todos os profissionais da Educação que se dedicam diariamente para que nossas crianças tenham um futuro melhor”, disse o prefeito Rogério Lins.

“É um momento bastante singular. Ao longo dos últimos anos, o governo implantou diversos projetos na rede municipal. Nossos educadores saíram do lugar comum e inovaram. Todos aqui estão sendo reconhecidos por seus méritos. Por isso estamos aqui para agradecer, estimular e reconhecer os corajosos, os audaciosos”, completou Piteri.