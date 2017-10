Presa por extorsão, presidente da OAB Osasco daria palestra em evento contra corrupção

Presa em flagrante durante tentativa de extorsão ao presidente da Câmara de Osasco, Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (PSDB), na noite desta terça-feira, 24, a presidente da OAB osasquense, Libânia Aparecida da Silva, seria uma das palestrantes de um fórum sobre o combate à corrupção, na segunda-feira, 30.

O 1º Fórum “Que Brasil Queremos”, está marcado para o dia 30, a partir das 18h, na universidade Anhanguera em Osasco, com o tema “O combate à corrupção nas cidades e o papel da imprensa”.

O evento tem realização da Associação Metropolitana de Comunicação (Amecom) e correalização da OAB municipal, presidido por Libânia.



De acordo com a organização do evento, mesmo com a prisão de Libânia, o Fórum ocorrerá normalmente e a presidente da OAB será substituída por outro membro do Judiciário.