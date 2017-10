Presidente da OAB de Osasco é presa em tentativa de extorsão ao presidente da Câmara Municipal

A presidente da OAB de Osasco, Libânia Aparecida da Silva, foi presa na noite desta terça-feira, 24, por tentativa de extorsão.

Ela foi detida em um restaurante no Km 53 da rodovia Castello Branco por policiais civis após receber um envelope com uma quantia em dinheiro do presidente da Câmara de Osasco, Elissandro Lindoso (PSDB), que vinha sendo alvo de denúncias de Libânia e denunciou a tentativa de extorsão à polícia. Libânia estava com o marido, que também foi preso.

De acordo com Lindoso, a tentativa de extorsão por parte de Libânia começou há cerca de um mês. “O marido fez contato comigo e afirmou que queria dinheiro e cargos para que não houvesse mais ameaças”, disse o presidente da Câmara Municipal.

A presidente da OAB de Osasco havia entrado com um pedido de cancelamento da licitação para aluguel de veículos aos parlamentares. Libânia também havia relatado ter sido ofendida por Lindoso quando foi ao gabinete dele questionar o aluguel de veículos e o aluguel de um novo imóvel para a Câmara Municipal.

Lindoso deve dar uma coletiva de imprensa esta tarde para falar sobre o caso.