Homem é preso por abusar da filha de 9 anos e de amiga dela, em Carapicuíba, e se suicida na cadeia

Um homem de 31 anos foi preso nesta terça-feira (4), acusado de abusar sexualmente da própria filha, de 9 anos, e de uma amiga dela, de 11, no bairro Vila Helena, em Carapicuíba. Ele estava detido na Cadeia de Carapicuíba e teria se suicidado enforcado com a própria camisa que vestia, segundo o jornal Diário da Região.

As meninas teriam sido levadas à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro pelas mães, após reclamarem de dores nas partes íntimas. Lá, a equipe médica constatou que elas teriam sofrido abuso. O hímen das garotas estava rompido e havia vestígios de sêmen.

Questionadas, elas contaram que haviam sido estupradas pelo pai da menina de 9 anos, que trabalhava como açougueiro em um supermercado do bairro onde moravam. No mesmo dia, guardas municipais foram atrás do homem e o prenderam ainda no trabalho.

Ele já tinha passagem na polícia por estupro e outros crimes.

