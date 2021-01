Preso por zoofilia promovia festas onde eram filmados abusos sexuais de animais em Itapevi

No celular dele, foram encontradas pela Polícia Civil imagens e gravações de abuso sexual contra diversos pets

O ajudante de cozinha de 33 anos preso no último dia 9, em Itapevi, por abusar sexualmente de sua cadela, promovia festas onde eram feitas filmagens de cenas de zoofilia, de acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), que ajudou na captura do criminoso.

No celular dele, foram encontradas pela Polícia Civil imagens e gravações de abuso sexual contra diversos pets.

O homem foi preso na casa dele, no Jardim Paulista, em operação com a participações, além da GCM, de policiais civis e colaborares de uma ONG de proteção aos animais. As autoridades foram até o local após receberem denúncias anônimas.

O acusado ainda tentou fugir e um guarda municipal o deteve enquanto tentava pular o muro. Uma testemunha que mora no local contou aos policiais que o ajudante promovia festas no local e sabia que os participantes poderiam abusar dos animais.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, no Centro de Itapevi.