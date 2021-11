Primeiro centro de distribuição da Shopee no Brasil será em Barueri

A plataforma de comércio eletrônico Shopee está construindo o seu primeiro centro de distribuição no Brasil em Barueri.

Ainda não foi divulgada a data de inauguração do depósito, que ficará em uma via paralela à Rodovia Presidente Castello Branco, ponto estratégico para a empresa. As informações são do jornal “O Globo”.

A expectativa é de que o centro de distribuição da Shopee funcione no modelo fullfilment, que permite aos vendedores armazenarem seus produtos nos galpões da empresa. A estratégia foi criada pela Amazon, que também possui um centro de distribuição em Barueri, com o objetivo de otimizar a logística.

Além do armazém em Barueri, a Shopee conta com uma sede administrativa na capital paulista, onde também estão instalados escritórios do Facebook e Google. Ainda de acordo com “O Globo”, a empresa também está em busca de galpões para alugar no Rio de Janeiro para continuar com o seu projeto de expansão no país.

