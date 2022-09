Primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista será no Liberatti

Depois de ter eliminado o Barueri na última sexta-feira (23), o Osasco vai disputar o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei feminino nesta sexta-feira (1°), às 21h30, no Ginásio Professor José Liberatti contra o Esporte Clube Pinheiros. O jogo tem entrada gratuita, mas os torcedores precisam fazer o check-in no Sympla.com.

Quem é sócio-torcedor do clube já pode solicitar seus ingressos. Os ingressos para não sócios só serão liberados quinta-feira (29), a partir das 12h.

Na primeira fase, o Osasco perdeu a invencibilidade justamente para o Pinheiros. O jogo de volta da semifinal contra o Pinheiros será no dia 9 de outubro, às 19h, no Ginásio Hnerique Villaboim, na capital.

Em caso de empate, será disputa o Golden Set logo após o segundo jogo.