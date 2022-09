Dois ladrões que praticavam assaltos em Osasco são presos

Dois homens, um de 19 anos e outro de 22, foram presos neste fim de semana acusados de praticarem vários assaltos em Osasco. Uma reportagem exibida ontem (26) no SBT mostrou o momento em que a dupla rendia uma motorista que estava com a filha de cinco anos dentro do carro, por volta das 15h de sábado (24).

Nas imagens, a dupla, que estava em uma moto roubada há uma semana em Carapicuíba, age violenta e rapidamente. “[Um deles] colocou a arma na minha cabeça, falando que eu ia morrer, para passar o celular, mas eu não estava com o meu celular. Ele enfiou a mão na minha bolsa e pegou o documento do carro e minha carteira, puxou o meu relógio “, disse a vítima à reportagem.

Em seguida, os criminosos roubaram outra moto, dessa vez, importada. Nesse momento, o proprietário estava na porta de casa quando foi surpreendido pelos indivíduos, que fugiram um em cada moto.

No caminho, um deles caiu e subiu na garupa da outra moto. Até que se depararam com uma viatura da polícia, que já tinha as características dos indivíduos. Ambos tentaram fugir a pé, chegaram a roubar outro carro no trajeto, mas foram alcançados e detidos.

Com eles, os policiais encontraram um revólver, munições, além de celulares, joias, cartões e outros pertences de vítimas. Ao menos sete pessoas que havia sido assaltadas compareceram à delegacia e reconheceram a dupla.

Os criminosos vão responder por roubo qualificado e receptação. O caso foi registrado e é investigado pelo 5° DP de Osasco.