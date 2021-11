Processo seletivo da Prefeitura de Itapevi abre 76 vagas para professores

A Prefeitura de Itapevi publicou, nesta terça-feira (23), o edital do processo seletivo com 76 vagas temporárias para professores de Educação Básica. O salário é de R$ 2.430,75.

São oferecidas 61 vagas para professor de Educação Básica I, 10 vagas para Educação Básica II – Inglês e outras 5 oportunidades para Educação Básica II – Artes. Todas as oportunidades têm carga horária de 30 horas semanais.

O contrato terá duração de 1 ano. Os selecionados serão convocados em janeiro de 2022, com início previsto para fevereiro.

Para o cargo de Professor de Educação Básica é necessário ter licenciatura plena em Pedagogia ou normal superior. Ao cargo de Professor de Educação Básica II – Artes é exigida licenciatura plena em Artes. Quem concorrer ao cargo de Professor de Educação Básica II – Inglês deve ter licenciatura plena em Inglês.

Inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Itapevi:

As inscrições mo processo seletivo são gratuitas vão até sexta-feira (26). Elas devem ser feitas de forma presencial na Secretaria de Educação (Rua Professor Chaluppe, 65 – Centro), das 12h às 18h. As senhas serão distribuídas às 17h.

É necessário comparecer portando original e cópia dos documentos de identidade (RG), CPF e diploma ou histórico com a formação exigida para o cargo. Devem ser fornecidos também o telefone e e-mail.

As provas serão realizadas presencialmente, no dia 5 de dezembro. Serão 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática e 20 questões de Conhecimentos Específicos. A lista dos locais da prova será publicada na segunda-feira (29), no Diário Oficial da Prefeitura.

O edital está disponível na página 119 do Diário Oficial de Itapevi.

