Processo seletivo para 200 vagas acontece nesta quarta-feira (4) no PAT de Carapicuíba

As inscrições em processo seletivo com 200 vagas de emprego de operador de atendimento em uma empresa em Alphaville acontecem nesta quarta-feira (4), no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), de Carapicuíba.

Serão distribuídas 100 senhas às 8h e mais 100 às 12h, no PAT, que fica no Plaza Shopping Carapicuíba.

A contratante, que não teve o nome divulgado, não exige experiência. Os pré-requisitos para as vagas de emprego são: ensino médio completo e ter a partir de 18 anos.

O salário é de R$ 1.100,00 e os benefícios são vale-alimentação, vale-refeição, assistência odontológica e seguro de vida. A empresa fica em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, e oferece ônibus fretado para facilitar o acesso.

