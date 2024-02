Procurado por latrocínio é preso em Itapevi

Na manhã de desta quinta-feira (1), policiais militares da Força Tática prenderam um fugitivo da Justiça que cumpria pena por latrocínio em Itapevi.

publicidade

Os policiais estavam patrulhando pela Rua Yen, no Jardim Cruzeiro, quando visualizaram três indivíduos em atitude suspeita.

Os três fugiram quando viram a Polícia e uma perseguição se iniciou até que os homens foram alcançados e abordados.

publicidade

Durante busca pessoal, os policiais localizaram na bolsa de um dos indivíduos um revólver municiado com 6 cartuchos íntegros. Ao consultar os dados do indivíduo, os policiais constataram que ele havia fugido do sistema prisional, onde cumpria pena pelo crime de latrocínio (Roubo seguido de morte). O indivíduo foi conduzido à Delegacia e permaneceu à disposição da justiça.