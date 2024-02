Feira de artesanato de Embu das Artes completa 55 anos

A tradicional feira de artes e artesanato que ocorre no Centro Histórico de Embu das Artes completa 55 anos de história nesta semana. Para celebrar a data, haverá uma programação especial neste domingo (4), com apresentações musicais e mostra dos trabalhos sociais promovidos pelo Rotary Club.

A feira reúne artistas, artesãos, além de histórias e sonhos desde 1.969, e funciona aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h. Aos finais de semana, recebe entre 30 mil e 40 mil visitantes de diversas regiões do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo atraídos pelo artesanato, objetos de decoração, entre outros artigos.

Trabalham nela cerca de 500 expositores distribuídos por quatro quarteirões, que contam com o Museu de Arte Sacra, ruas e alamedas carismáticas e construções rústicas, num ambiente interiorano que marca a presença da cultura caipira ainda perceptível.

SERVIÇO

Programação de aniversário:

Domingo – 04/02

A partir das 10h – Showcase do Rotary Club

11h – Apresentação da Banda Municipal

Local: Praça das Artes – Largo 21 de Abril – Centro Histórico de Embu das Artes