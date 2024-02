SuperShopping Osasco oferece oficinas de customização de máscara e abadás e desfile de fantasias

O SuperShopping Osasco promove neste sábado e domingo e no final de semana seguinte, dias 3, 4, 10 e 11 de fevereiro, o “Clubinho Folia”, com atividades gratuitas para toda a família. Além de oficinas artísticas e pintura facial, haverá desfile de fantasia e música com a banda Coruja em Cena.

publicidade

As oficinas do Clubinho Folia começam neste fim de semana, em parceria com a Start Arte. No sábado (3), as crianças produzem máscaras carnavalescas com glitter, penas e lantejoulas; enquanto no domingo (4) é a vez dos participantes construírem tamborzinhos com palitos de churrasco e biscuit.

A oficina de abadá, marcada para o dia 10, é a dica para quem gosta de soltar a imaginação e customizar as próprias roupas. Já no dia 11, a diversão fica por conta da oficina de Kabuletê com papelão, palitos de sorvete e barbante. Cada sessão, que tem capacidade para até 40 crianças, conta com o auxílio de arte educadores.

publicidade

Para participar das atividades, basta realizar um cadastro no próprio Clubinho, localizado no 2º Piso, ao lado da Centauro. As vagas são limitadas, destinadas às crianças de até 10 anos de idade.

SERVIÇO

Clubinho da Folia no SuperShopping Osasco

publicidade

Data: 3, 4, 10 e 11 de fevereiro

Horário: das 16h às 20h

Oficina Artística

publicidade

Horário: das 16h às 18h30

Máscara / Data: 3 de fevereiro

Instrumento musical: Tamborzinho / Data: 4 de fevereiro

publicidade

Abadá / Data: 10 de fevereiro

Instrumento musical: Kabuletê / Data: 11 de fevereiro

Camarim / Horário: das 16h às 18h30

publicidade

Banda Coruja em Cena / Horário: das 18h30 às 19h30

Desfile Fantasia/ Horário: 19h30 às 20h /

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1828 – Osasco

publicidade

Gratuito, sujeito a lotação