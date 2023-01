Professores de Carapicuíba reivindicam piso salarial em ato no Centro

Um grupo de professores da rede municipal de ensino de Carapicuíba foi às ruas, na manhã desta segunda-feira (23), para reivindicar reajuste salarial e a valorização dos profissionais da categoria.

publicidade

Os protestos foram realizados na região central da cidade, onde dezenas de profissionais da Educação percorreram as ruas segurando faixas e cartazes com as frases: “Pague o piso”, “Prefeito, o piso é lei” e “Pela valorização dos professores”.

Os atos ocorrem uma semana após Marcos Neves informar que a administração não pode pagar o piso salarial nacional à categoria. Segundo o prefeito, a equiparação salarial com base na portaria do Ministério da Educação “aumentaria em R$ 40 milhões a folha de pagamento [do município], sendo inviável por questões orçamentárias”.

publicidade

Em nota ao Visão Oeste, a Prefeitura de Carapicuíba informou na semana passada que concedeu, em 2022, um reajuste de 10% aos servidores, incluindo os profissionais da Educação. Para esse ano, a administração ainda não divulgou reajuste.