Profissionais da saúde de Barueri recebem 3ª dose da vacina contra a covid-19 a partir de sábado (9)

Conforme anunciado pelo governo estadual, a dose de reforço da vacina contra a covid-19 foi entendida aos profissionais da saúde. Em Barueri, os trabalhadores do setor que atuam na rede municipal ou particular começam a receber a 3ª dose no sábado (9).

Como a cidade ainda não recebeu a quantidade necessária de doses para vacinar todos os profissionais, a aplicação do reforço será realizada de forma gradual, segundo a Prefeitura. Desta forma, podem tomar a 3ª dose os profissionais que receberam a 2ª dose ou dose única há seis meses, no mínimo.

Em Barueri, a vacinação desse público ocorrerá em três polos, sendo: Arena Barueri, Centro de Eventos e no Ginásio Parque dos Camargos (confira abaixo horários e endereços).

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto, carteira do conselho de classe e documento que comprove o vínculo empregatício (carteira de trabalho, último holerite) em estabelecimento de saúde no município de Barueri ou comprovante de endereço para os moradores do município. Também é preciso apresentar o comprovante de vacinação.

3ª dose contra a covid-19 em profissionais da saúde de Barueri. Confira locais:

Arena Barueri

Endereço: Avenida Pref. João Vilallobo Quero, 1001, Jardim Belval

Quando: De segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h

Centro de Eventos

Endereço: Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci

Quando: De domingo a domingo, das 8h às 17h

Ginásio Parque dos Camargos

Endereço: Alameda Antuérpia, 119, Parque dos Camargos

Quando: De segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h.