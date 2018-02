Programa Asfalto Novo é parte da programação de aniversário de Osasco

Os trabalhos de recapeamento asfálticos foram retomados há uma semana, no dia 19/02, como parte da programação de aniversário da cidade de Osasco, e vem sendo acompanhado pelo prefeito, Rogério Lins (PODE).

Publicidade

Na quinta-feira, 22, Lins esteve na Avenida José Júlio, no Jardim Jaguaribe/Sindona, via que atualmente está recebendo a melhoria viária, para monitorar o serviço e ver as condições do material que está sendo utilizado. Lins mediu a espessura da massa asfáltica e conferiu se atingia 5 cm de camada, conforme especificação de contrato. No dia anterior, foi a vez da Rua São José passar pela vistoria pelo chefe do executivo.

“Estamos recuperando a malha viária da nossa cidade. É um grande desafio! Por isso precisamos fiscalizar a aplicabilidade do produto, as condições do serviço em si para oferecer à nossa população um asfalto com muito mais qualidade e maior durabilidade”, observou o prefeito.

Asfalto Novo

O Programa Asfalto Novo consiste no serviço de fresagem de pavimento, com a remoção da capa asfáltica atual e a execução de um novo revestimento asfáltico, garantindo melhor funcionalidade da via, mais qualidade e maior durabilidade da nova pavimentação. E na sequência é feita a sinalização do solo. Algumas etapas são executadas durante a madrugada para não comprometer a fluidez do trânsito nas principais artérias viárias de Osasco.

A primeira via a ser contemplada com o programa Asfalto Novo foi a Avenida Padre Vicente Melillo, no Jd. D’Abril, na Zona Sul. Ainda na região também passaram pelo processo de recuperação asfáltica as Ruas Cásper Líbero, na Vila Osasco e a José Júlio, no Jd.Sindona. Na zona Norte seguem a Rua São José, esquina com a João Ventura dos Santos, no Helena Maria; a Rua Guido Portumati e a Walt Disney, ambas no Jd. Elvira. Ao final do programa haverá mais de 50 ruas e avenidas recuperadas com asfalto novo.