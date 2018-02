Jovem morre ao bater carro a 100 km/h na Avenida dos Autonomistas em Osasco

Na madrugada deste domingo (25), duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na Avenida dos Autonomistas, em Osasco. De acordo com informações da polícia à reportagem do R7, o motorista do carro, que não possuía habilitação, estava a mais de 100km/h e voltava de uma festa. No veículo foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica.

Publicidade

William Lacerda, que completou 18 anos neste fevereiro, dirigia o veículo e morreu no momento da colisão. A outra vítima fatal foi Sérgio Tadeu Rodrigues da Silva, morador de rua que estava na calçada no momento do acidente e acabou sendo prensado na parede. Ele não resistiu e morreu no local.

No carro também estavam outros quatro passageiros com idades entre 18 e 19 anos. Victor Hugo perdeu o braço e foi socorrido ao Hospital Antonio Giglio, em Osasco. Mylena de Souza Guilhermoni foi encaminhada para o Hospital Regional de Osasco. Já Raul Silva Rodrigues e Narryaman Axile foram levados ao Pronto Socorro Santo Antônio. Nenhum boletim médico sobre o estado de saúde deles foi divulgado até o momento.

Os corpos das vítimas estão no IML de Osasco onde vão passar por exames. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco.