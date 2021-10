Programa Brasil Mais: Sebrae oferece consultoria gratuita para pequenas empresas de Osasco e região

O Sebrae está com as inscrições abertas para o 4º ciclo do Programa Brasil Mais, que oferece consultoria gratuita e plano de inovação a pequenos empreendedores. Em Osasco e região, são oferecidas 264 vagas.

publicidade

O programa, do governo federal em parceria com o Sebrae, Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), oferece o acompanhamento de um agente de local de inovação gratuitamente, que faz diagnóstico inicial e traça um plano de inovação para o negócio.

“As empresas participantes do Programa Brasil recebem acompanhando personalizado e são incentivadas a implantar melhorias práticas que refletem na gestão do negócio, no relacionamento com parceiros e fornecedores e movimentam toda a cadeia de inovação dentro de sua área de atuação”, explica Isabela Ribeiro, gestora regional do programa.

publicidade

As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de outubro no site https://brasilmais.economia.gov.br/. Para participar é necessário ser microempreendedor (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Benefícios em empreendedores

Um estudo feito pelo Sebrae, a partir do acompanhamento de quase 5 mil empresas que introduziram inovação e melhorias no processo de gestão, mostrou que, em média, esses pequenos negócios tiveram um aumento de 52% de produtividade e um incremento de 18% no faturamento. As empresas monitoradas fizeram parte do ciclo anterior do Programa Brasil Mais.

publicidade

No estado de São Paulo, mais de 17 mil empresas já participaram do Programa. A maioria delas do setor de serviços (44%), seguido pelo Comércio (43%). Entre as principais melhorias apontadas estão a produtividade da empresa, gestão de indicadores, aplicação de ferramentas para inovação, interação com o ecossistema de inovação e inovação em processos, produtos/serviços e métodos de marketing.

Serviço

Programa Brasil Mais em Osasco e região

Inscrições: até 29 de outubro no site https://brasilmais.economia.gov.br/

Mais informações: 0800 570 0800

DE OLHO NAS OPORTUNIDADES// Quase 2 mil pessoas se candidatam a vagas no novo Atacadão de Osasco em apenas 3 horas