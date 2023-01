Programa da Prefeitura de Barueri vai reformar 340 casas até o próximo ano

A Prefeitura de Barueri entregou 30 casas reformadas aos munícipes por meio do programa “Morar Bem”. Até junho de 2024, a administração pretende reformar 340 residências, oferecendo aos moradores padrões de segurança e salubridade.

Nesta segunda e terça-feira (31), o prefeito Rubens Furlan (PSDB) e os secretários de Obras, Beto Piteri, e de Habitação, Gregório Rodrigues Pontes Maglio, visitaram seis residências reformadas. A casa da dona Edna Pereira de Lima, de 66 anos, foi uma delas. A moradora do Jardim Audir foi inscrita no programa Morar Bem de Barueri pela filha, Kátia Regina.

Edna morava em uma edificação no fundo do terreno, herdada da mãe, imóvel que nunca passou por reforma e não estava em condições de moradia, pois chovia muito dentro e escorria água pelas paredes. Por meio do programa, o imóvel recebeu obras de hidráulica, elétrica, pisos, revestimentos, impermeabilização, pintura e outros serviços, como troca de esquadrias, reforma de escada e instalação de corrimão.

“A casa que eu morava ficava toda mofada. Fiquei muito doente nela. Agora, com essa casa nova, estou mais animada. Está bem arejada, iluminada e tenho o meu quintal. Tudo bonitinho e limpinho. Gostei de tudo”, comemorou a moradora de Barueri.

Além do Jardim Audir, a comitiva do programa Morar Bem esteve em casas reformadas no Jardim Belval, Parque dos Camargos e Engenho Novo. “Não só não reforma imóveis, mas traz também dignidade às famílias. É o dinheiro público sendo bem empregado dentro das casas das pessoas”, destacou o secretário Gregório Maglio.

No Jardim Belval, Regina Marta Ferreira, que inscreveu a irmã Vera Lucia, que tem deficiência e faz uso de cadeira de rodas, festejou bastante a conquista. “Essa era uma casa da minha avó, Maria Sabadini, e do meu avô, José Antonini. Era um cômodo bem simples, e ficou bem mais confortável”, disse.

Saiba como se inscrever no programa de reforma Morar Bem de Barueri:

O Morar Bem atende pessoas de todo o município, desde que se enquadrem nos requisitos legais, que são:

– Possuir algum instrumento de regularização fundiária do imóvel (posse/titularidade do imóvel);

– Renda familiar de até três salários-mínimos/mês;

– Não possuir conflito de interesse ou litígio acerca de ocupação;

– O imóvel não pode estar em situação de risco.

Todos os pedidos passam por uma triagem técnica, administrativa e social para identificar se o imóvel se enquadra nos requisitos.

Os moradores cujas residências se enquadram nos requisitos legais podem se inscrever no balcão de atendimento na Sehab (avenida 26 de Março, 1159, no Centro de Barueri), de segunda a sexta, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas no telefone (11) 4199-2808.