Centro Paula Souza oferece cursos gratuitos online de vendas, mecânica básica de motos e mais 15

O Centro Paula Souza, instituição que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do governo estadual, está com inscrições abertas em 17 cursos livres e gratuitos. As capacitações são oferecidas de forma online, permitindo ao estudante acessar os conteúdos sem precisar sair de casa.

As opções de cursos disponíveis são: Autocad, Arduíno, Canvas, design e Photoshop, design Thinking, espanhol básico, felicidade, gestão de conflitos, gestão de pessoas, gestão do tempo, inglês básico, introdução à monitoria ambiental, mecânica básica de motos, mediação em educação à distância, mercado de trabalho, português instrumental e vendas.

Os cursos têm duração entre 6 e 40 horas e são oferecidos na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla para Curso Online Aberto e Massivo). Ao final da maioria dos cursos, o estudante recebe um certificado de conclusão.

As inscrições podem ser feitas no site mooc.cps.sp.gov.br, onde podem ser obtidas mais informações.