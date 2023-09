Programa Nossa História destaca trajetória de pessoas que ajudaram no desenvolvimento de Osasco

A 106ª edição do Programa Nossa História, da Câmara Municipal de Osasco, trouxe três personagens com trajetórias e atuações diferentes, mas que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, na quinta-feira (14).

publicidade

Leandro Fava, Célia Alves e Adão Brito conduziram e hastearam, respectivamente, as bandeiras do Brasil, de São Paulo e de Osasco. Adão Pereira Brito conheceu a Cultura Racional quando chegou a Osasco e se identificou. A filosofia da Cultura Racional ajudou Brito em sua adaptação e agora ele busca levar os conhecimentos da Cultura para outras pessoas em ações na cidade, especialmente aos domingos, no Calçadão da rua Antônio Agu.

“É um motivo de muita alegria para mim. Estamos celebrando a Semana da Cultura Racional que foi aprovada aqui na Câmara Municipal, por isso agradeço o apoio dos vereadores. Nós precisamos levantar a bandeira da paz para que possamos evoluir”, comentou Brito ao esclarecer alguns fundamentos da Cultura Racional.

publicidade

Quando chegou em Osasco em 1947, aos nove anos de idade, Célia Alves de Oliveira não pensava o quanto iria lutar para melhorar a vida das pessoas com deficiência na cidade.

“Aqui eu cresci, casei, tive sete filhos e sou uma lutadora pela pessoa com deficiência. Criei ali na Avenida Internacional um local onde grupos de mães lutavam pelos direitos de nossos filhos”, contou Célia ao relembrar, com muita emoção a batalha para incluir sua filha, já falecida, Ana Paula, que possuía um grau severo de deficiência, na sociedade.

publicidade

“Os deficientes costumavam ficar trancados dentro de casa, escondidos, e eu lutei muito para garantir que os direitos fossem respeitados e ainda luto”, afirmou Célia ao cobrar dos vereadores um olhar cuidadoso para as pessoas com deficiência, especialmente através do cumprimento das leis e também através da regulamentação de outras Leis que existem, “mas que não saíram do papel”.

Também atuando na saúde, o dentista buco-maxilo, Leandro Fava, esta em Osasco há 21 anos e sempre que pode cobra atitudes do Executivo e do Legislativo para que a cidade se desenvolva ainda mais.

publicidade

“Nós devemos e podemos, como cidadãos e eleitores, cobrar das autoridades mais ação para que as leis sejam cumpridas. Uma lei não pode demorar 21 anos para ser regulamentada. Mas percebo que a cidade está crescendo, vemos muitas obras, muitas empresas chegando e sei que à minha maneira também contribui”, disse Fava, que é reconhecidamente um ótimo profissional em sua área de atuação.

Sebastião Bognar comentou que é muito recompensador ver o Programa Nossa História contando a história de pessoas que “constroem a cidade de Osasco”. “Só vamos nos desenvolver se pudermos dedicar um pouco do nosso tempo para a cidade. E aqui temos participação e ação de três pessoas em nossa cidade”, disse Bognar.

A vereadora Lúcia da Saúde (Podemos), coautora da lei nº 4.963/2019 que instituiu a Semana da Cultura Racional no Calendário Oficial do Município de Osasco, agradeceu a Sebastião Bognar a oportunidade de engrandecer a cidade contando a histórias das pessoas e ressaltou que “os vereadores têm o compromisso com a população e também lutam para atender as necessidades da população. Não podemos engavetar projetos precisamos fazer com que as leis sejam cumpridas e é importante que as pessoas, como as que estão aqui, sempre nos cobrem”, apontou a parlamentar no encerramento da solenidade.