Programa Nossa História homenageia servidores da Câmara de Osasco

A 92ª edição do Programa Nossa História, da Câmara de Osasco, foi antecipada essa semana. O tradicional ato cívico de hasteamento das bandeiras, que acontece todas as quintas-feiras, foi realizado na manhã da quarta-feira (7), devido ao feriado de Corpus Christi.

Na ocasião, três colaboradores da Casa Legislativa receberam homenagens. O diretor do Departamento de Compras e Suprimentos, Dr. Rafael Ramos Feijó Munhoz; a assistente de produção da TV Câmara Osasco, Maria Cristina Vieira; e o servidor efetivo aposentado Jason Eduardo Polli hastearam, respectivamente, as bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e de Osasco.

Advogado, com passagens em órgãos públicos de Carapicuíba, Barueri e outros municípios da região, Rafael Feijó está na Câmara de Osasco desde 2017, onde já exerceu as funções de diretor jurídico, diretor-secretário e atualmente dirige a área de Compras.

O diretor agradeceu desde as colaboradoras da limpeza até o presidente atual, Carmônio Bastos (Podemos), e os ex-presidentes com quem trabalhou — Ribamar Silva e Dr. Lindoso. “O que mais aprendi com todos vocês foram lições de vida. Só tenho a agradecer essa homenagem”, disse.

Servidor aposentado efetivo com passagens pelos setores de Recursos Humanos, Protocolo e Cerimonial, o osasquense Jason Polli agradeceu os ex-colegas de trabalho, amigos, vereadores e ex-vereadores com quem conviveu ao longo dos 27 anos na Câmara e três na Prefeitura de Osasco.

Jason atuava como cerimonialista desde o final de 2017 e aposentou-se em maio deste ano. “É uma honra estar aqui. Agradeço aos amigos que fiz no serviço público. Graças a Deus fiz amizades aqui. Foram momentos agradáveis, divertidos, sérios, mas divertidos. Agradeço a homenagem”, declarou.

Bastante emocionada, Cristina Vieira dedicou a homenagem à família, na pessoa do sobrinho Luiz Augusto, a quem chama de “filho do coração”.

Cristina contou sua trajetória no serviço público de Osasco, que abrangeu o Cerimonial da Prefeitura e, mais recentemente, o da Câmara. Depois, passou pelo Almoxarifado e agora faz parte da equipe da TV Câmara Osasco. Ela agradeceu à organização do Nossa História pela oportunidade de participar do ato e falou da sua alegria em trabalhar pela cidade que a acolheu ainda criança. “Vim a esse mundo com um propósito: servir, a cada dia da minha vida, as pessoas”.

Mentor do Nossa História, o ex-vereador Sebastião Bognar disse que já havia idealizado uma edição do programa só com servidores. “Hoje está acontecendo. Vocês representam todos os outros do nosso município”, justificou.

Ao final do evento, o presidente da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Josias da Juco (PSD), deixou uma mensagem de incentivo à amizade e enfatizou o papel dos homenageados. “Vocês vão além do que podem fazer para que a Câmara continue sendo esse poder tão importante na cidade de Osasco”.