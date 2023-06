Carapicuíba pode ter fundo para investimento em esportes

A Câmara Municipal aprovou, na manhã dessa terça-feira (6), o Projeto de autoria do vereador Prof. Naldo (PT) que propõe a criação do Fundo de Investimento Esportivo do Município de Carapicuíba.

Segundo o vereador, o fundo seria destinado a financiar e apoiar projetos de natureza esportiva, de lazer ou de recreação na cidade.

Ainda segundo o projeto, o Fundo será vinculado à Secretaria de Esportes e Lazer e contará com dotação orçamentária própria e contribuições e recursos de outras origens.

O documento agora segue para sanção ou veto do prefeito Marcos Neves (PSDB).