Programa Senac de Aprendizagem oferece 700 vagas em Osasco

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio) Osasco está oferecendo 700 vagas em seu programa de aprendizagem, que inclui os cursos de Comércio de Bens e Serviços e Turismo.

Para participar, o jovem precisa ter entre 14 e 24 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e ser contratado como aprendiz por uma empresa.

O objetivo do programa é melhor capacitar os jovens, preparando-o para o mercado de trabalho com formação profissional, técnica e cidadã.

O Programa Senac de Aprendizagem é gratuito para as empresas dos setores de Comércio de Bens, Serviços e Turismo contribuintes do Senac. Organizações interessadas devem procurar uma unidade escolar com a qual desejam realizar a parceria. A jornada semanal do aprendiz será dividida entre as aulas do curso e a prática na empresa, seguindo cronograma combinado entre empresa e Senac.

As vagas para o Programa Senac de Aprendizagem estão abertas. Para mais informações, basta acessar a página do programa, dentro do portal da instituição.

O Senac Osasco fica na Rua Dante Batiston, 248 – Centro, Osasco.