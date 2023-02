Posto Sebrae Aqui do Ganha Tempo Barueri realiza Declaração Anual de Faturamento dos MEIs

Posto Sebrae Aqui do Ganha Tempo Barueri realiza Declaração Anual de Faturamento...

O posto do Sebrae Aqui, que atende no Ganha Tempo (Setor Amarelo) está realizando a Declaração Anual de Faturamento dos MEIs (Microempreendedores Individuais). O prazo para a regularização, que também pode ser feita pela internet (Simples Nacional), vai até 31 de maio.

Para fazer a declaração neste ano é necessário que os MEIs preencham o valor de faturamento do ano a ser declarado (no caso, 2022) e informem, através do CNPJ, a soma de todo valor de lucro.

Para cada declaração feita fora do prazo o MEI pagará multa de R$ 25,00 a R$ 34,40. Caso deixe de fazer a declaração, a empresa do Microempreendedor Individual ficará com pendência na Receita Federal, poderá ter o acesso ao CNPJ bloqueado e perda de benefícios previdenciários.

O Sebrae Aqui também orienta os interessados em formalização e criação de novos MEIs.

O Ganha Tempo fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro (bairro Centro) e atende das 8h às 17h.

