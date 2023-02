Piloto de motocross osasquense se destaca em competição no interior de São Paulo

O atleta de motcross Rodolpho Moraes, de 25 anos, participou da primeira etada do Campeonato Paulista, em São Miguel Arcanjo, no interior paulista, nos dias 4 e 5 de fevereiro. Ele integra o programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Osasco.

No sábado, terminou em 5º lugar na categoria importada por conta de problemas mecânicos e uma queda da disputa principal. Já no domingo, foi campeão na categoria principal das motos nacionais do 1º MxN Gold, e, na competição seguinte, a Mx Gold, categoria principal de motos importadas, conquistou o 3º lugar.

O jovem trouxe para casa dois importantes troféus nesse início de ano. Além disso, já tem data marcada para as próximas competições, dias 25 e 26 de fevereiro, em Itapetininga, também no interior paulista.

Moraes iniciou no motocross, com 7 anos, durante um passeio de off road com a família, em São João Novo (SP). Incentivado pelo pai, Paulo César Moraes, ganhou sua primeira moto em 2004. Seis anos mais tarde, iniciou as disputas e, logo em seguida, conquistou o Campeonato Paulista – Sul Paulista de Motocross 2011. Participou de mundiais de motocross nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Foi vice-campeão na Copa São Paulo de Motocross (2012), vice-campeão em duas categorias da Copa IMS Verão Motocross e campeão da Copa Challenge Team Mx Park (2013). Estudou direito em 2014 e, em 2020, finalizando a faculdade, retornou para sua paixão esportiva, voltando a competir em 2022.

“Agradeço ao Nathan, da EQP.13, que gentilmente me emprestou a moto nacional para a disputa e, principalmente, a oportunidade do Bolsa Atleta da SEREL, que fará toda a diferença nesse ano de 2023, para que eu possa voltar a participar das corridas em campeonatos regionais, estaduais, brasileiro e, quem sabe, mundial novamente, na mesma altura que os pilotos oficiais do Campeonato Paulista de Motocross”, disse Moraes.