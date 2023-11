Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 2 a 8 de novembro

Confira a programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 02/11 a 08/11.

publicidade

DESTAQUE DA SEMANA

NÃO ABRA!

(Terror/Drama/ Suspense/ 14 anos)

publicidade

Sinopse: Não Abra! é do mesmo produtor dos premiados Corra!, Oscar 2018 de Melhor Roteiro Original, e Nós (2019). Quando eram pequenas, Sam (Megan Suri) e a amiga Tamira (Mohana Krishnan) ouviam histórias assustadoras contadas pela mãe (Neeru Bajwa). Uma delas falava sobre a importância de não se dormir com sentimentos ruins guardados no coração, pois havia o risco de algo terrível acontecer.

Essa lenda contava sobre a existência de uma entidade maligna que se alimentava disso. É quando as amigas descobrem que um demônio foi libertado, se alimenta do medo delas, e coisas verdadeiramente sombrias começam a acontecer. Agora, será preciso lutar com todas as forças para salvar suas vidas e a de todos.

publicidade

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (02/11/2023 a 08/11/2023) Programação normal Sala Filme Horários 1 FIVE NIGHTS AT FREDDYS – O PESADELO SEM FIM [2D] – Dub (TERROR) – 14 anos – 105 minutos 13:00E 13:40C 15:20E 16:00U 17:40A 17:45F 18:20U 20:00A 20:10F 20:40U 2 SOM DA LIBERDADE [2D] – Dub (DRAMA / SUSPENSE / AÇÃO) – 14 anos – 135 minutos 20:20D 21:15Q 2 TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – Livre – 92 minutos 17:00E 17:15C 18:10N2 19:00E 19:15C 2 TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – Livre – 92 minutos 14:00K2 2 ASSASSINOS DA LUA DAS FLORES [2D] – Leg (DRAMA / POLICIAL) – 14 anos – 205 minutos 13:00E 13:15C 14:10N2 16:20K2 3 NOSSO SONHO [2D] – Nac (BIOGRAFIA) – 12 anos – 120 minutos 14:00U 14:10F 14:20A 5 FIVE NIGHTS AT FREDDYS – O PESADELO SEM FIM [2D] – Dub (TERROR) – 14 anos – 105 minutos 13:00C 15:20U 15:40E 17:40U 20:00U 21:30A 21:40F 6 FIVE NIGHTS AT FREDDYS – O PESADELO SEM FIM [2D] – Dub (TERROR) – 14 anos – 105 minutos 14:00E 14:20U 16:20E 16:40U 18:40E 19:00U 21:00A 21:10F 21:20U 7 O PROTETOR – CAPÍTULO FINAL [2D] – Dub (AÇÃO / SUSPENSE / POLICIAL) – 18 anos – 112 minutos 17:40F 20:50B2 7 SOM DA LIBERDADE [2D] – Dub (DRAMA / SUSPENSE / AÇÃO) – 14 anos – 135 minutos 18:00B2 7 TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – Livre – 92 minutos 16:00K2 7 HYPNOTIC – AMEAÇA INVISÍVEL [2D] – Dub (AÇÃO / POLICIAL) – 14 anos – 93 minutos 13:00F 13:20A2 7 NOSSO SONHO [2D] – Nac (BIOGRAFIA) – 12 anos – 120 minutos 15:10F 15:30P2 Estréias Sala Filme Horários 3 NÃO ABRA! [2D] – Dub (DRAMA / TERROR / SUSPENSE) – 14 anos – 99 minutos 16:30U 16:40F 16:50A 18:45U 18:50F 19:10A 21:00R 21:20A 4 MUSSUM, O FILMIS [2D] – Nac (BIOGRAFIA / DRAMA) – 12 anos – 123 minutos 13:10Q 15:45 18:30 21:10 5 TAYLOR SWIFT – THE ERAS TOUR [2D] – Leg (SHOW) – 12 anos – 168 minutos 18:00E 7 TAYLOR SWIFT – THE ERAS TOUR [2D] – Leg (SHOW) – 12 anos – 168 minutos 20:00F

Legendas – Praça Osasco A Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (04/11) A2 Esta sessão será exibida SOMENTE Quinta-feira (02/11),Sábado (04/11),Domingo (05/11) B2 Esta sessão NÃO será exibida Sexta-feira (03/11) C Esta sessão será exibida SOMENTE Quinta-feira (02/11),Domingo (05/11) D Esta sessão será exibida SOMENTE Segunda-feira (06/11),Terça-feira (07/11),Quarta-feira (08/11) E Esta sessão será exibida SOMENTE Sexta-feira (03/11),Sábado (04/11) F Esta sessão será exibida SOMENTE Sexta-feira (03/11) K2 Esta sessão será exibida SOMENTE Terça-feira (07/11) N2 Esta sessão será exibida SOMENTE Segunda-feira (06/11),Quarta-feira (08/11) P2 Esta sessão NÃO será exibida Sexta-feira (03/11),Terça-feira (07/11) Q Esta sessão NÃO será exibida Segunda-feira (06/11),Terça-feira (07/11),Quarta-feira (08/11) R Esta sessão NÃO será exibida Sábado (04/11) U Esta sessão NÃO será exibida Sexta-feira (03/11),Sábado (04/11)