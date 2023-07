Projeto 3 Palavrinhas apresenta espetáculo “Um só Coração” em Barueri no sábado (15)

O espetáculo “Um Só Coração” do projeto infantil 3 Palavrinhas chega a Barueri neste sábado (15). A atração será exibida às 15h, no Teatro Municipal de Barueri (Praça das Artes).

A narrativa traz os personagens mais queridos pelas crianças: Sarah, Davi e Miguel, na missão de impedir o fechamento da escola de música Dó Ré Mi, que eles tanto amam, contanto com a ajuda da Florzinha e muitos outros amigos. A apresentação com aproximadamente 1h30 de duração, traz uma história interativa com público com brincadeiras e surpresas.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 40 mais taxa de serviço e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express , onde podem ser encontradas mais informações.

O Teatro Municipal de Barueri está localizado na Rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 225 – Jardim dos Camargos.

Sobre 3 Palavrinhas

O 3 Palavrinhas, projeto infantil com mais de 7 Bilhões de views no YouTube, completa 10 anos de história, levando a palavra de Deus para todas as crianças!

Conhecido pelas músicas que fizeram e fazem parte das lembranças das famílias brasileiras cristãs, já possui 8 álbuns completos, e além das canções o público também pode se divertir com uma variedade de conteúdos de entretenimento e educação para todos os momentos: 3 Palavrinhas Mini, Hora de Brincar, Hora de Dormir, Historinhas para Dormir, e os conteúdos em karaokê e com acessibilidade em libras.