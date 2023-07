Sábado tem roda de capoeira em Cotia

A Praça Joaquim Nunes, na Vila Monte Serrat, em Cotia, recebe no sábado (15) mais uma roda de capoeira com o Mestre Jaguara, do grupo Capoeira Kwanza. A atividade é gratuita e livre para todas as idades.

Os interessados em participar, terão a oportunidade de vivenciar uma roda aberta de capoeira, com canto, dança, bate-papo e vivência desta manifestação cultural. A roda de capoeira começa às 16h e vai até às 18h.

SERVIÇO

Roda de Capoeira

Quando: 15 de julho de 2023 (sábado), das 16h às 18h //

Onde: Praça Joaquim Nunes (Endereço: Avenida N. Sra de Fátima – Vila Monte Serrat, Cotia)

Gratuito