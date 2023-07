Sesc Osasco participa do Festival do Aprender no sábado (15)

A unidade Osasco da rede Sesc participa no sábado (15) do FestA – Festival do Aprender, que vai oferecer centenas de cursos, oficinas, bate-papos, feiras e vivências no universo das artes visuais e tecnologias em todas os Sescs de São Paulo.

As atividades no Sesc Osasco serão na Feira da Viela, das 11h às 15h.

Veja a programação:

Desfile da Costura Circular, com ateliê Mandarins e costureiras da Ocupação Esperança;

Soltando a Boca no Bordado, com o coletivo Linhas de Oz;

Café Reparo Lab Móvel, com Fábio Miranda;

Ecofrida, com Rafael Santana;

Batalha de Poesias Curtas, com Slam de Oz e convidados;

Experimento Trash;

Café na Viela, com Carol, Loudes e Thaiza;

Residência Verbográfica, com Artlivroz e Xiloceasa.

O Sesc Osasco fica na Travessa Gilmar de Franca Crispim, 9, Jardim das Flores.