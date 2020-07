Projeto Cicatrizes_ tatuador vai cobrir marcas de tentativas de suicídio com tatuagens grátis

O tatuador Pietro Marinho Di Francesco, conhecido por Mahadevil, convida outros tatuadores para participar do “Projeto Cicatrizes”. Por meio dessa iniciativa, ele vai cobrir gratuitamente cicatrizes de automutilação e tentativa de suicídio durante o mês de setembro, quando acontece o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio.

Mahadevil explica deseja ajudar essas pessoas a cobrir com um desenho as marcas que trazem lembranças ruins. “As cicatrizes serão tatuadas com algo para ressinificar essa energia e irei compartilhar a história de cada um que for participar e se abrir, no intuito de inspirar, ajudar, e mostrar que podemos transformar nossas cicatrizes de dor, que nos causam vergonha, em arte, superação e força”.

O tatuador vai usar técnicas inspiradas na filosofia havaiana “Ho’oponopono”. “O método vem do Havaí, dos Kahuna, é uma limpeza de memórias. Na medida que as pessoas vão acessando na memória do por que aquela cicatriz está ali, elas devem repetir a si mesma as frases ‘Sinto Muito. Por favor, me perdoe. Sou grato’, dessa forma limpamos todo sentimento ruim e mandamos para um campo de pura luz”, contou Mahadevil ao “Razões para Acreditar”.

Como participar do Projeto Cicatrizes

Os interessados em cobrir suas cicatrizes por meio do projeto precisam entrar em contato com Pietro via e-mail cicatrizes@mahadevil.com.br. Ele pede para que essas pessoas contem a história de suas cicatrizes e anexem fotos. As histórias serão selecionadas por Pietro e sua equipe entrará em contato com a pessoa para passar mais informações, como local e data para fazer a tatuagem.

Pietro é de São Paulo, mas pretende ampliar o projeto para outros estados do Brasil. “Recebi vários e-mails de vários estados, por isso, estou fazendo uma seleção de tatuadores, para que assim possamos tatuar durante o mês de setembro todos os dias da semana, no Brasil inteiro”, conta.

Os tatuadores interessados em se voluntariar também devem entrar em contato com Pietro via e-mail até o dia 31 de julho. O e-mail deve conter dados como nome completo, telefone, estado e cidade em que reside e portfólio.