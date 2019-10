Promotoria de Justiça de Osasco pede esclarecimentos ao SBT por concurso de miss infantil

O SBT foi notificado pela Promotoria de Justiça de Osasco sobre inquérito civil para apurar o polêmico concurso de miss infantil no qual, com meninas de 7 a 10 anos vestindo maiô no palco, Silvio Santos incentivou a plateia a “ver quem tem as pernas mais bonitas, o colo mais bonito, o rosto mais bonito…” (assista abaixo). O SBT terá até 30 dias para esclarecer o assunto.

Milhares de internautas criticaram a iniciativa do programa, com comentários como: “Concurso que expõe crianças a este tipo de exposição é surreal”; “Meninas de 9, 10 anos. De maiô, tendo seu corpo julgado”; “[a iniciativa estimula as meninas] a terem uma baixa autoestima e não se sentirem suficientes, pode até gerar transtornos alimentares e distúrbios mentais”.

O caso correrá em segredo de justiça por envolver crianças. A emissora diz que não irá se pronunciar publicamente sobre o assunto.

Sexo, poder ou dinheiro?

Além do concurso de miss infantil, Silvio Santos foi alvo de polêmica nos últimos dias após o youtuber Felipe Neto relembrar um vídeo no qual o apresentador perguntava a uma menina se ela prefere “sexo, poder ou dinheiro?”.