“Proposta indecente”: Léo Chaves diz que fã ofereceu R$ 100 mil para passar noite com ele

O cartor Léo Chaves revelou que uma fã já chegou a oferecer R$ 100 mil para ter uma noite de amor com o sertanejo. A investida inusitada partiu de uma senhora e foi relembrada por ele nesta quinta-feira (24), durante entrevista ao “Extra”.

“No fim de um show, alguns amigos me disseram que havia uma senhora na plateia oferecendo R$ 100 mil para eu passar a noite com ela. Ah, eu não aceitei, não achei legal. Se ela tivesse colocado um zerinho a mais no valor, talvez mudaria de ideia. Não, calma, estou brincando. Todo mundo tem seu preço, mas eu nem à venda estou”, brincou o sertanejo.

A situação aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e nunca mais foi esquecida por Léo, que está prestes a lançar uma nova música de trabalho “Proposta Indecente”, que é a sexta obra de sua carreira solo. A canção e o vídeo clipe serão lançados nesta sexta-feira (25).

“Não é uma composição autoral, mas ela tem todos os moldes do que eu quero fazer daqui pra frente: um ‘pop-romântico-sertanejo modernizado’”, explicou Léo. O artista contou ainda que durante a pandemia tem tido muitas reflexões e acredita que “é esse tipo de som que as pessoas esperam” dele em sua nova fase da carreira, sem Victor.

