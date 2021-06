Juliette perde 44 mil seguidores após pedir “Fora Bolsonaro”

Teve gente que não gostou do posicionamento da vencedora do BBB 21, Juliette Freire. A paraibana perdeu 44 mil seguidores em seu perfil no Instagram após se manifestar contra a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

publicidade

A paraibana estava com 31.122.000 seguidores quando lamentou as 500 mil mortes em decorrência da covid-19 no Brasil, na segunda-feira (21). “Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é #ForaBolsonaro”, declarou.

Após as manifestações, ao menos 44 mil contas deixaram de seguir Juliette, que ficou com 31.078 milhões de seguidores, de acordo com a Social Blade, ferramenta de monitoramento de redes sociais.

publicidade

500 mil mortos no Brasil! Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é #ForaBolsonaro. — Juliette (@juliette) June 21, 2021

“ATÉ QUANDO???”// “Quem está do lado dele é pior que ele”, diz Xuxa sobre Bolsonaro