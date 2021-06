“Quem esta do lado dele é pior que ele”, diz Xuxa sobre Bolsonaro

Xuxa foi mais uma famosa a voltar a fazer críticas públicas ao presidente Jair Bolsonaro. E não só a ele, como a seus apoiadores. “Quem esta do lado dele é pior que ele”, declarou a apresentadora.

publicidade

O comentário foi feito em um vídeo compartilhado nas redes sociais que mostra a diferença na postura perante a tragédias dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer e do atual presidente diante das mais de 500 mil mortes causadas pela covid-19 no país.

No vídeo, enquanto ex-presidentes manifestam pesar, se emocionam, Jair Bolsonaro faz piada sobre a covid-19, diz que não é coveiro, para comentar as mortes pela doença, e pede o fim da “frescura” e do “mimimi” sobre a pandemia.

publicidade

“Ate quando???”, questionou Xuxa. “O que mais ele precisa dizer? O que mais ele precisa fazer? Quem cala aceita, quem esta do lado dele é pior que ele…. NÃO SOU PETISTA, e não aceito que usem o nome de DEUS pra defender essa pessoa”, emendou a apresentadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxameneghel)

publicidade

Após protestos por todo o país no sábado (19), neste início de semana diversos famosos se manifestaram publicamente contra o presidente. Entre eles a cantora Anitta, que também subiu o tom com relação aos apoiadores do presidente: “O cara [Bolsonaro] tá empurrando no c* de vocês sem pena e vocês ainda vão pra rua de motoca pedir mais”, declarou, no Twitter.

Protagonistas do último BBB, Juliette Freire e Gil do Vigor também se posicionaram contra o atual governo. “500 mil mortos no Brasil! Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é #ForaBolsonaro”, postou a campeã do BBB 21.