Gil e Juliette pedem fora Bolsonaro: “500 mil mortos no Brasil!”

Protagonistas do BBB 21, Juliette Freire, vencedora do rfeality, e o economista Gil do Vigor engrossaram nesta segunda-feira (21) o coro dos protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

publicidade

“Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer. Portanto, decidi responder: QUANDO O BOLSONARO E SUA TURMA SAÍREM DO PODER!!!!!!!”, declarou Gil do Vigor.

Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer, portanto decidi responder: QUANDO O BOLSONARO E SUA TURMA SAIREM DO PODER!!!!!!! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 21, 2021

publicidade

Em seguida, Juliette também se manifestou e atribuiu as mortes pela covid-19 à, segundo ela, “terrível negligência” do governo. “500 mil mortos no Brasil! Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é #ForaBolsonaro”, postou a campeã do BBB 21.

500 mil mortos no Brasil! Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é #ForaBolsonaro. — Juliette (@juliette) June 21, 2021

publicidade

Outra que causou polêmica ao engrossar os protestos contra o presidente foi a cantora Anitta, que após receber ataques declarou a apoiadores de Bolsonaro: “o cara tá empurrando no c* de vocês sem pena e vocês ainda vão pra rua de motoca pedir mais”.