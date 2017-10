Protesto marca entrega título de Cidadão Osasquense a João Doria

Foi marcada por protesto e tumulto a solenidade de entrega de título de Cidadão Osasquense ao prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), na noite desta segunda-feira, 9.

Publicidade

Com dezenas de manifestantes contrários à homenagem a Doria, a entrega da homenagem ocorreu na sala do presidente da Câmara Municipal, Dr. Lindoso, que propôs a homenagem. Parte da imprensa inclusive ficou de fora.

Durante discussão com manifestantes no hall de entrada da Câmara, um jato de spray de pimenta chegou a ser disparado em ambiente fechado. O vídeo registrado pelo Visão Oeste mostra o momento em que o jato é disparado, da direção de onde a CGM fazia a guarda do acesso às galerias, e o tumulto que veio a seguir.

Na saída do prefeito paulistano, manifestantes chegaram a atirar ovos no carro de Doria.

Publicidade

Lindoso diz que ações de Doria “influenciam no desenvolvimento de Osasco, do estado e da Nação”

Desde o anúncio de que a homenagem havia sido aprovada na Câmara de Osasco, dezenas de osasquenses vinham questionando nas redes sociais os motivos para a homenagem a Doria.

“Quem é João Dória? Gostaria de saber qual contribuição esse cara deu para o Brasil, leio tanto e até hoje não tenho essa resposta”, escreveu um internauta em matéria do Visão. “Um cara que nunca esteve em Osasco recebe uma homenagem, enquanto tem gente que contribuiu por uma Osasco melhor não é lembrado”, comentou outro.

Na Justificativa para a homenagem, o vereador Dr. Lindoso declarou, como prefeito da Capital, as ações de Doria “influenciam diretamente no desenvolvimento de todos os municípios vizinhos, notadamente nossa cidade de Osasco, do Estado de São Paulo e da Nação”.

“Câmara de Osasco gasta dinheiro público para fazer politicagem a favor de João Doria”, diz partido

Publicidade

O PSOL de Osasco divulgou, na tarde desta segunda-feira, 9, uma nota contra a entrega de título de Cidadão Osasquense ao prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). “A Câmara de Osasco gasta dinheiro público para fazer politicagem a favor de João Doria”, acusa o partido. “O que fez por Osasco o cidadão João Doria?”, questiona o PSOL.

Ainda de acordo com a legenda: “João Doria, como todos sabem, está em plena campanha para a presidência da República em 2018, como parte de sua campanha eleitoral, aliados do tucano em vários municípios pelo país afora têm apresentado nas Câmaras Municipais a homenagem de título de cidadão ao prefeito. Essas homenagens, nada mais são, do que pretexto para as viagens do prefeito. Ou seja, homenagens que custam caro aos cofres municipais, dinheiro público que está sendo usado para campanha eleitoral antecipada do prefeito tucano”.

“A velha política continua achando que o povo não percebe as manobras e maracutaias feitas nos bastidores, mas cada vez mais a população está atenta e repudia práticas como esse título arranjado como pretexto para campanha eleitoral antecipada”, afirma o texto.