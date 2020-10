PS do Santo Antônio é desinfectado para voltar a receber pacientes em geral

Com a redução nos índices de covid-19 nas últimas semanas, a Prefeitura de Osasco vai desativar o Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus e reabrir o Pronto Socorro do Santo Antônio para pacientes em geral.

publicidade

A unidade de saúde passa por desinfecção para voltar a atender normalmente. Desde março, o PS funcionava exclusivamente para o atendimento aos pacientes acometidos pelo novo coronavírus.

“Graças a Deus, não temos mais nenhum paciente com Covid-19 internado nessa unidade. Agora, [o PS] está sendo desinfectado, para abrirmos novamente para a população”, afirmou o prefeito Rogério Lins na noite desta quinta-feira (1º).

publicidade

“O PS do Santo Antônio foi totalmente reformado, equipado e modernizado e poderá atender muito melhor nossa população. Nossa gratidão a todos que ali trabalharam [no Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus] salvando centenas de vidas”, completou o prefeito de Osasco.