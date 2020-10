Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (02/10)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (02/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

publicidade

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No amor, se você passou por um rompimento e deseja voltar com essa pessoa, é algo que não está em suas mãos. Mesmo que doa, tente esquecer. Não é o último amor que passará…

Dinheiro & Trabalho: Se você deseja alcançar o sucesso financeiro, é bom nunca perder de vista a meta que estabeleceu para si mesmo, saber que há algo girando em torno de você e hoje ou amanhã você terá uma prova disso, com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

publicidade

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Nos próximos dias uma pessoa entrará em sua vida, mas pode não ser a mais adequada por causa que ela, nesse momento, está à procura de aventura e diversão. Os verdadeiros sentimentos…

Dinheiro & Trabalho: Você será muito visado pelo trabalho que tem feito ultimamente, há empresas de fora de olho no seu desempenho e logo uma delas fará uma abordagem mais direta. Não perca uma oportunidade que lhe… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

publicidade

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Antes de obter a resposta que espera no amor, terá que esperar mais um pouco. A pessoa que você gosta vai demorar para decidir, seria melhor se você colocar mais alegria, carinho…

Dinheiro & Trabalho: Boa época para negócios, uma boa ideia dará lucro. Algo novo que nasce de você e tem tudo para dar certo, será uma questão de não perder o entusiasmo inicial e aplicar todo seu tempo e energia nela. Com o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No amor você está com sorte porque é provável que alguém que você conhece entre em contato para falar mais intimamente, não cometa o erro de chorar abertamente suas mágoas…

Dinheiro & Trabalho: Não tenha mais dúvidas sobre sua capacidade ou talento para empreender qualquer coisa que lhe permita progredir, como será o caso de uma oferta que provavelmente receberá de alguém conhecido e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Mesmo que você não confie na sua capacidade de agradar, de atrair uma pessoa que goste, de agora em diante as coisas vão melhorar, porque em vez de você atrair alguém, uma outra…

Dinheiro & Trabalho: As interrupções no seu caminho em busca da prosperidade financeira aos poucos ficam em segundo plano. Você tem um futuro brilhante pela frente, esvazie a mente de tudo que é superficial e pense com a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Embora ela pareça não mostrar interesse, você está esperando demais para dar um passo à frente para ir construindo esse relacionamento. Existem muitas maneiras de provocar esse...

Dinheiro & Trabalho: Um dia que mostra como será seu panorama financeiro neste mês, onde começará a resolver seus problemas financeiros e com isso poderá se concentrar melhor nas suas atividades profissionais. Isso fará com que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você não está dando a devida atenção a uma pessoa que sempre está aparecendo em seu caminho. Pare de pensar em quem não lhe deu amor no passado, porque com essa atitude está…

Dinheiro & Trabalho: Neste longo ciclo você estará protegido contra flutuações imprevistas nas finanças, tudo irá se resolvendo positivamente e você sairá sem problemas de qualquer adversidade. Seus problemas e angústias ficarão para… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Durante os próximo dias você vai conhecer novas pessoas e numa delas estará quem pode ser o grande amor da sua vida. Você irá reconhecer pela maneira como ela vai se movimentar…

Dinheiro & Trabalho: Você poderá a partir de agora estabilizar a sua situação financeira, excelentes resultados estão aparecendo no seu signo, mas embora pareça contraditório, não coloque o material em primeiro lugar, deixe ele vir… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É possível alcançar mais no amor, você poderá viver momentos muito especiais hoje com uma pessoa que muito lhe interessa. Talvez ela proponha planos futuros juntos. Não o…

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro, seus desejos são possíveis. Você vai conseguir aquilo que tanto sonha, portanto, continue enfrentando as coisas determinação e otimismo. Nada poderá lhe deter e logo desfrutará de suas… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O amor virá sem se anunciar ou pedir permissão. Tudo vai acontecer devagarinho, mas com segurança, você vai perceber a presença dessa pessoa na sua vida quando tudo que imaginava…

Dinheiro & Trabalho: Depois de alguns períodos de agonia, você entra num processo de franca recuperação financeira, onde será o tomador das decisões e responsável por tudo de bom que se aproxima. O que será facilitado também por algo… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você vai ficar muito entusiasmado com uma pessoa que logo irá conhecer, mas ela não parecerá responder como você acha que deveria. O único que podemos dizer é que precisará ter…

Dinheiro & Trabalho: Para seu crescimento profissional e atrair prosperidade, a partir de hoje estabelecer contato com pessoas importantes para o seu desenvolvimento será a prioridade. Com elas o trabalho desejado virá, mas… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No amor, mesmo que pareça difícil, o que para o amor não é verdadeiro, não permita que a rotina do dia a dia o afaste daquela pessoa ao seu lado. Encontre maneiras de evitá-lo senão…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho você vai conseguir se destacar numa outra função, mas primeiro é preciso terminar o processo de treinamento e aprendizagem, que o pode levar para fora da cidade por algum tempo. Novos caminhos serão… Continue lendo o signo Virgem

…

Leia também: Sercom abre vagas de emprego em Osasco