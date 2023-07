Público pode assistir aos jogos da seleção feminina em telão no Centro de Itapevi

Os moradores de Itapevi poderão acompanhar as partidas da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo em um telão com alta definição, na Praça 18 de Fevereiro, no Centro.

O primeiro desafio da seleção será às 8h, da segunda-feira (24), contra o Panamá. Em Itapevi, além de acompanhar a partida, o público será embalado com aulas de zumba nos intervalos e no final dos jogos.

Além disso, a Prefeitura de Itapevi vai iniciar o expediente durante os jogos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023, após os términos das partidas.

O expediente nas repartições públicas na segunda começa a partir das 11h. No dia 2 de agosto (quarta-feira), o horário da Prefeitura será às 10h, já que o jogo contra a Jamaica está programado para 7h.

