Qualicorp tem vagas de emprego abertas em Barueri e São Paulo

A administradora brasileira de planos de saúde coletivos Qualicorp está com vagas de emprego abertas em Barueri e na Capital. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nas áreas de Comunicação, TI, Comercial, Financeira e Operacional.

Em Barueri, as vagas são para Analista de Relacionamento Corporativo e para Jovem Aprendiz. Já na capital paulista, há oportunidades para Analista de Administração júnior, Assistente Administrativo, Analista de Gestão, Analista de Marketing, Analista de Pesquisa de Mercado e Consultor de Vendas.

Também há oportunidades para Analista de Comissões, Assistente de Operações, Especialista em Planos de Saúde Corporativo, Especialista em Programa de Relacionamento, Analista de Desenvolvimento de Sistemas, Coordenador Administrativo de Vendas e Consultor de Relacionamento.

A função de Analista de Administração júnior exige que o candidato tenha ensino superior completo, domínio tecnológico no pacote Office e conhecimentos na área da saúde (ANS/Legislação/Produtos), mercado de corretoras, administradoras ou operadoras de saúde.

Já para o cargo de Especialista em Plano de Saúde Corporativo, além do ensino superior completo e experiência em Legislação e conhecimentos relacionados a prestação de serviços em consultoria, é preciso ter experiência com ferramentas de prospecção (CRM e Sales Navegator).

A oportunidade para Consultor de Vendas exige apenas que o interessados tenha ensino médio completo. Já para a vaga de Analista de Marketing é necessário ter cursos superior completo em Jornalismo, Relações Públicas ou publicidade e Propaganda, experiência com comunicação interna e é desejável que tenha conhecimento em Photoshop.

Como se candidatar às vagas de emprego na Qualicorp

Os interessados em participar do processo seletivo da Qualicorp devem acessar o site www.jobs.kenoby.com/qualicorp, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece aos contratados benefícios como vale-transporte e/ou estacionamento no local, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Day Off no dia do aniversário e PPR.