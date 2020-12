Homem faz refém e é morto em troca de tiros com a GCM em Barueri

Um homem de 51 anos foi morto após brigar com outro, fazê-lo refém colocando uma arma na cabeça, e trocar tiros com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Barueri, no domingo (6), no Jardim Tupã.

A GCM foi acionada para atender a uma ocorrência de briga entre dois indivíduos em um bar rua Cassiano Ricardo, uma travessa da avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão.

Quando os guardas chegaram, um dos envolvidos na briga sacou uma arma e colocou na cabeça do outro. Os agentes de segurança tentaram convencê-lo a baixar a arma e ele atirou contra os GCMs, que revidaram.

O criminoso soltou o refém e tentou fugir, correndo e atirando nos guardas, até ser atingido, na rua União. Ele morreu no local. O indivíduo estava armado com um revólver calibre .380.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barueri.