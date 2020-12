Rede TV!, sediada em Osasco, nega estar à venda e rompe com Netinho de Paula

Sediada em Osasco, a Rede TV! negou estar à venda, como indicou Netinho de Paula, e, incomodada com o suposto boato que o artista ajudou a espalhar, encerrou seu vínculo com ele, que apresentava o programa “É Da Gente”, aos domingos.

“Devido às inverdades ditas pelo apresentador, a emissora encerra o vínculo que mantinha seu programa no ar aos domingos”, afirmou a assessoria da emissora à coluna de Leo Dias.

Nesta segunda-feira (7), o portal NaTelinha havia revelado que o a emissora tem recebido a visita de potenciais compradores e Netinho tem participado da intermediação das negociações. “Estou apenas mediando a aproximação de um grupo interessado em negociar com a RedeTV!” afirmou o cantor e apresentador, à reportagem.

A emissora osasquense diz que as informações não procedem: “A RedeTV! nega peremptoriamente que tenha havido qualquer reunião com qualquer grupo ligado ao Netinho de Paula. Não houve reunião alguma. A emissora não está à venda”.

A emissora acumula dívidas de mais de R$ 136 milhões somente com a Previdência, segundo dados do Ministério da Economia, e figura na sexta posição nas médias do Ibope, atrás de Globo, Record, SBT, Band e Cultura.