Quarta (6) tem pop up store Christian Louboutin no Iguatemi Alphaville

Na quarta-feira (6) a famosa grife Christian Louboutin marca presença no Iguatemi Alphaville, em Barueri, em uma pop up store idealizada com exclusividade para o shopping.

publicidade

Em um único dia, as participantes terão acesso à coleção de calçados femininos, masculinos, bolsas e acessórios da marca, em um mix que trará desde os clássicos aos mais novos lançamentos. Na pop up store do Iguatemi Alphaville serão apresentados mais de 40 modelos, entre calçados femininos, masculinos, bolsas e acessórios. Os sapatos femininos da icônica marca custam mais de R$ 4 mil.

A Maison francesa Christian Louboutin é objeto de desejo de mulheres em todo mundo. E é facilmente reconhecida pelo emblemático solado vermelho chinês presente em todos os modelos.

publicidade

A icônica sola vermelha surgiu no processo criativo da coleção Fall Winter inspirada na Pop Art de Andy Warhol. Em meio a uma coleção tão viva e criativa, Christian sentiu que algo estava faltando. Viu na sala ao lado uma assistente pintando as unhas de vermelho, foi com esse esmalte que pintou o solado de um dos protótipos e assim nasceu o ícone da moda mundial que conhecemos até hoje.

A loja estará aberta das 10h às 22h, no Piso Xingu do shopping localizado em Barueri, somente no dia 6 de outubro.