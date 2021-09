Festival do Torresmo começa nesta sexta em Taboão da Serra

Acontece nesta sexta-feira (1º), sábado e domingo (3), o 1º Festival do Torresmo em Taboão da Serra. O evento tem entrada gratuita (cliente só paga o que consumir), no estacionamento do Parque das Hortênsias.

Entre as delícias oferecidas estão joelho de porco, leitão pururuca, torresmo, torresmo de tolo, torresmo recheado, torresmo mineiro, costela suína, pernil e panceta. O preços dos lanches e pratos varia entre R$ 10 e R$ 50.

Para acompanhar, diversas opções de chopp. De sobremesa, churros com os mais variados recheios. O Festival do Torresmo de Taboão também terá apresentações musicais e uma área kids com brinquedos para a criançada.

A organização afirma que o evento seguirá as medidas de combate à disseminação da covid-19.

Serviço:

1º Festival do Torresmo em Taboão da Serra

Dias 1, 2 e 3 de outubro, sexta, sábado e domingo, sempre das 12h às 22h

Estacionamento do Parque das Hortênsias: Praça Miguel Horterio, 500 / R. Paulina Ortega, 233 Jardim Monte Alegre

Entrada gratuita