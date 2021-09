Quarta-feira (8) tem seleção para 100 vagas de operador de telemarketing em Barueri

Na próxima quarta-feira (8), será realizado processo seletivo para o preenchimento de 100 vagas de emprego de operador de telemarketing ativo de vendas em Barueri.

São oferecidos salário compatível com o mercado e os seguintes benefícios: vale transporte, vale refeição, assistência médica, assistência odontológica e auxílio creche.

Os interessados deverão comparecer até às 9h no Ginásio José Correa (av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, Centro), com documentos, currículo e caneta. É obrigatório o uso de máscara e a manutenção do distanciamento físico. Não serão tolerados atrasos.

A seleção é realizada por meio de parceria entre a contratante, que não teve o nome divulgado, e a Casa do Trabalhador de Barueri.